2019/05/09 | 19:04

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أمانة بغداد تعلن إعادة فتح شارع مغلق منذ 2007 في زيونة

بغداد/ خطوة برس

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، إعادة فتح شارع مغلق منذ 2007 في منطقة زيونة شرقي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنها أعادت فتح “شارع 20 ضمن المحلة 716 المسمى شعبيا بشارع مول زيونة”، مشيرة الى أن “الشارع كان مغلقا بجدار بالإضافة الى عوارض حديدية”.

وأضافت أنه “بعد استحصال الموافقات اللازمة، باشرت بلدية الغدير برفع الجدار والعوارض وفتح الشارع المغلق منذ سنة 2007 بشكل كامل أمام حركة السير والمرور”.

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