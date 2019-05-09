نائب رئيس البرلمان: موعد جلسة المجلس المقبلة 18 ايار الحالي

2019/05/09 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، ان موعد جلسة المجلس المقبلة ستكون في 18 ايار الحالي.

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب سيكون يوم ١٨-٥ الموافق السبت الساعة الواحدة ظهراً".يشار الى ان رئاسة مجلس النواب رفعت في 5 من ايار الحالي 2019 جلسة البرلمان الى السبت المقبل.

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