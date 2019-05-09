نائب.. يكشف عن

2019/05/09 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي ان حكومة عادل عبد المهدي غير قادرة على حصر أعداد القوات الأميركية المتواجدة في العراق وتحديدِ مهامها وواجباتها.

وقال عليوي في تصريح "للاتجاه" إن" التقارير التي يقدمها الاميركان الى الحكومة المركزية غير دقيقة وفيها مغالطات كبيرة ، مشدداً على ضرورة وضع حد للاستغفال الأميركي واجباره على تقديم الأعداد الحقيقية للجنود الأميركيين ونوعيَة مهامهم في العراق".

ويذكرأن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور ماركو روبيو كشف في وقت سابق عن وجود خمسين ألف عسكري أميركي في العراق.

وبرر روبيو وجود هذا العدد من الجنود بما أسماه المخاوف من تعرض مصالح واشنطن لهجمات،وتصريحات السيناتور الاميركي تناقض مضمون وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤخراً والتي أفادت بوجود ستة الاف عسكري أميركي في العراق لاغراض التدريب والمشورة والاسناد الجوي.

وتحاول واشنطن على مختلف المستويات تنفيذ مشروع لها في العراق،من خلال وضع قواتها على اراضيه رغم الرفض الشعبي،الا ان الحقيقة التي يصرح بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، تحمل رسالة باستضعاف البلدين وتسير وفق ما تهواه واشنطن.

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