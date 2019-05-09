قائد عمليات نينوى يوعز بتسليح قرى نينوى لصد هجمات داعش

2019/05/09 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم الخميس، تسليح 50 قرية لصد هجمات تنظيم داعش.وقال الجبوري في تغريده له في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه " وجه بتسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة هنا وهناك، مبينا أن القرار تم خلال عقد اجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية".

وأضاف، أن، "حادثة انفجار الدراجة النارية، قد القي القبض على الجاني بمساعدة مواطنين من أهل نينوى".

وتابع، أن "هذه الأعمال الاجرامية التي تحصل في أماكن متفرقة من المحافظة بين فترة وأخرى يجب الا تزعزع امن المحافظة وان ملف داعش قد انتهى، وما تبقى الا مجاميع صغيرة سنتمكن من القضاء عليها بمساندة أهالي نينوى".

يذكر ان مدير مكتب المفوضية في نينوى فيصل فتحي طالب القوات الامنية بمزيد من الاجراءات الامنية للقضاء على خلايا تنظيم داعش النائمة في المحافظة، وجاء طلب المفوضية بعد ان قامت عصابات داعش الارهابية بجريمة بشعة فجر اليوم من خلال الاعتداء على منزل مختار الگوار غرب مركز المدينة من الساحل الايمن وقتله هو وافراد عائلته المؤلفة من ستة افراد بطريقة بشعة ومؤلمة“.



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