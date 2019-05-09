لم تنزع العدسات اللاصقة ليلا ففقدت بصرها!

2019/05/09 | 19:24

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بغداد اليوم _ بغداد

وقعت في مدينة شيلبي بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة حادثة فريدة لامرأة لم تنزع العدسات اللاصقة عن عينيها ليلا، لتستيقظ صباحا شبه عمياء.

وذكرت مجلة "فوربس"، أن المرأة راجعت المستشفى فورا، فاكتشف الأطباء قرحة صغيرة في القرنية سببتها بكتريا من نوع Pseudomonas، وفي اليوم التالي فقدت المرأة البصر، ولم تعد ترى سوى ببصيص ضوء.

وبعد أن أضاف الأطباء الصبغة الخاصة لاكتشاف البكتريا، ظهر إن حجم القرحة قد نما وتوسع، حيث أصبحت البكتريا تغطي كامل القرنية والتهمتها تاركة وراءها أنسجة بيضاء ميتة.

وصف الأطباء للمرأة مضادات حيوية، ومن ثم منشطات لتقليص الندب الناتجة، ما أعاد البصر جزئيا لها.



ولكن الأطباء يؤكدون أن بصرها لن يعود إلى سابق عهده، حتى بعد انتهاء العلاج.

كما اتضح للأطباء أن سبب هذه العدوى كان عدم رفع المرأة العدسات اللاصقة من عينيها قبل الخلود للنوم ليلا.

يذكر أنه في عام 2017 أزال أطباء العيون من عين متقاعدة بريطانية 27 عدسة لاصقة كانت تنسى نزعها، واعتقدت أن إحساسها بحكة دائمة وجفاف عينيها ناتجان عن تقدمها بالعمر، حسب توضيحها.

بغداد اليوم _ بغداد

طالب النائب رعد الدهلكي، الخميس (9 أيار 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق عاجل حول ما يتعرض له السجناء في سجن التاجي، فيما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى تشكيل وفد لزيارة المعتقلات ومنها سجن التأجي.

وقال

بغداد اليوم _ بغداد

ناقشت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، في اجتماع موسع ترأسه وزيرها جمال العادلي تأهيل النواعير في محافظة الأنبار، فيما وجهت باعتماد نظام الــGPS لتتبع الياتها وعجلاتها عن بعد.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "العادلي

بغداد اليوم _ البصرة

خولت وزارة الصحة مدير دائرة صحة البصرة عباس خلف علي بصلاحيات مالية وإدارية تمشية لأمور الدائرة لحين تعيين مدير جديد.

وأظهرت وثيقة أمر وزاري وقعها زامل العريبي عن وزير الصحة "تخويل الدكتور عباس خلف علي بالصلاحيات ا

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