ترامب يصعد حربه الباردة مع إيران ويفرض عقوبات جديدة

2019/05/09 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]فرضت الولايات المتحدة الاميركية، الاربعاء، المزيد من العقوبات ضد طهران، طالت هذه المرة قطاع المعادن في ايران.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم مرسوما تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على ايران تطال صادراتها من الألمنيوم والنحاس والفولاذ كما تستهدف الأشخاص الذين هم على صلة بقطاعات المعادن الإيرانية.وقال ترمب في بيان "إن الولايات المتحدة تهدف الى حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات المعادن التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والتوسع العسكري العدواني في الشرق الأوسط".وأكد البيت الأبيض، اليوم، "إن الرئيس ترمب سيبقى ثابتا على مواقفه بشأن إيران، وذلك في أعقاب إعلان طهران التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015".وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "أن لا نية لدى واشنطن للدخول في حرب مع إيران".وكانت إيران قالت الأربعاء إنها بدأت التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهددت بفعل المزيد إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأميركية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران "قريبا جدا"، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.وأوضح تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس ترمب وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي، في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم "تفرغ" بعد من فرض عقوبات على إيران.وأضاف "توقعوا المزيد من العقوبات قريبا.



قريبا جدا".

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