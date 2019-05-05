2019/05/09 | 19:29

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالاتفاق النووي وتطبيع العلاقات مع إيران .

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