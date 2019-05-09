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النفط السورية.. تتوقع إنتاج الغاز تجاريا عام 2023


النفط السورية.. تتوقع إنتاج الغاز تجاريا عام 2023
2019/05/09 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

توقع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، البدء بالإنتاج التجاري للغاز من البحر في العام 2023، مؤكدا أن الاحتياطي المقدر لبلوك بحري

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