النفط السورية.. تتوقع إنتاج الغاز تجاريا عام 2023

2019/05/09 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توقع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، البدء بالإنتاج التجاري للغاز من البحر في العام 2023، مؤكدا أن الاحتياطي المقدر لبلوك بحري

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