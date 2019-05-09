سوريا تتوقع إنتاج الغاز تجاريا عام 2023

2019/05/09 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توقع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، البدء بالإنتاج التجاري للغاز من البحر في العام 2023، مؤكدا أن الاحتياطي المقدر لبلوك بحري واحد من الغاز يعادل احتياطي البر كاملا.وأشار غانم في حديث صحفي، إلى أن “المنطقة البحرية مأمولة غازيا جدا، والاحتياطي الجيولوجي لبلوك واحد من الخمسة المتوفرة يعادل احتياطي البر السوري […]

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