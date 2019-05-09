وزارة الزراعة تمنع أستيراد محصول الطماطم

2019/05/09 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة منع أستيراد محصول الطماطم.

وقالت الوزارة في بيان" انه استنادأ للصلاحيات المخولة لوزير

الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي

المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية

المرقم ٢٩٩ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والذي نص على منع دخول السلع المشمولة

بالمنع وفق الروزنامة الزراعية ،حصلت الموافقة على منع استيراد

محصول الطماطم ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتباراً من ٩/ ٥ /

٢٠١٩".

واكدت الوزارة" بأن عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من

هذا المحصول ، مؤكدا على اعطاء مهلة عشرة أيام للمستوردين الحاصلين

على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءا"من الارساليات المستوردة

وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ماتبقى منها ".

وبينت" بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية

المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن

البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة

المنتج الزراعي المحلي ، داعية هيئة المنافذ الحدودية الى تنفيذ هذا

القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".

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