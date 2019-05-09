هجوم ارهابي على منزل مختار في نينوى

2019/05/09 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، عن تعرض منزل مختار في

نينوى الى هجوم ارهابي ادى الى وفاته مع عدد من افراد عائلته.

وذكر بيان للخلية، "في جريمة جديدة يندى لها الجبين وخلال

ايام رمضان المبارك أقدمت عناصر إرهابية بالهجوم على منزل مختار

قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى الى

استشهاد المختار (مجبل منخي) واثنين من اولاده ووالدة المختار وابن

أخيه وجرح زوجته وابنته".

وأضاف "كما اصيب إرهابي خلال هذا الحادث الجبان الغادر".

ولفت البيان الى ان "القوات الأمنية، شرعت في البحث عن هذه المجموعة

الإجرامية التي لن تفلت من قبضة قواتنا المسلحة وسيكون قصاصهم

قريباً".

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