2019/05/09 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير، اليوم الخميس، بان هناك مهربي اثار يستخدمون موقع فيسبوك لبيع وشراء القطع الأثرية المنهوبة من العراق وسوريا.وأكد التقرير، ان "نقاشات تجري داخل مجموعات خاصة على فيسبوك تتعلق بكيفية استكشاف المقابر الأثرية القديمة بطرق غير قانونية".

وأضاف، انه "بالرغم من تقهقر تنظيم داعش في العراق وسوريا والإجراءات المتشددة التي اتخذتها تركيا فما زالت الاثار تهرب من العراق وسوريا عن طريق تركيا".

وذكر عالم الاثار السوري عمرو العظم، انه "تم عرض الفسيفساء الرومانية للبيع على صفحات الفيس بوك بالرغم من وجودها في سوريا".

وأضاف، انه "تجول بين مئات المجموعات الخاصة بتهريب الاثار والتي تضم الاف الاعضاء لمدة عامين، حيث يتبادلون الأفكار في كيفية التنقيب والتحذير من خطر انهيار المقابر او الاختناق فيها".

وتابع العظم، انها "سرقة عابرة للحدود تجري تحت انظار مسؤولي الفيسبوك وهم يسمحون بها".

وأشار التقرير البريطاني الى، ان "موقع الفيسبوك أزال 49 من هذه المجموعات وفقا ل بي بي سي".

يذكر ان تنظيم داعش الإرهابي نهب الكثير من القطع والتماثيل الأثرية التي يعود تاريخها لمئات السنين قبل الميلاد، وباع عددا منها لتمويل عملياته العسكرية في العراق وسوريا.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعات في فيسبوك تمتهن تهريب الاثار) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعات في فيسبوك تمتهن تهريب الاثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).