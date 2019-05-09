الجوية يحضر لعقوبة قاسية بحق عماد محسن: خذل شعار النادي

2019/05/09 | 19:55

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مشرف فريق الكرة بنادي القوة الجوية، جاسم غلام، الخميس، أن عقوبة قاسية تنتظر اللاعب عماد محسن، بسبب "خذلانه" لشعار النادي، مشيرا الى ان النادي لن يقف بوجهه اذا أراد الرحيل.

واعرب غلام، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن استغرابه من "تصريحات اللاعب عماد محسن حول مسحقاته المالية"، مبينا ان "اللاعب استلم الدفعة الثانية قبل أربعة أيام مع جميع لاعبي الفريق، ولكنه طالب بالدفعة الثالثة، وهذا شيء غير منطقي، لكون الادارة لا يمكن ان تسلم اللاعب الدفعة الاخيرة ولا تسلم بقية اللاعبين، علماً أن الدفعة الاخيرة تُسلم للاعبين بعد نهاية الدوري، ونحن الآن في الجولة السابعة من المرحلة الثانية".

واضاف: "اللاعب عماد محسن غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين ورفض السفر مع وفد الفريق إلى أربيل لخوض المباراة المهمة يوم غد الجمعة"، موضحا أن "نادي القوة الجوية لديه تاريخه ومكانته الكبيرة، ورفض اللاعب السفر إلى أربيل رغم أستلام مستحقاته المالية، دليل على نية اللاعب بالرحيل عن أسوار الفريق، ونحنً لن نقف بوجه أذا طلب اللاعب ذلك، لأن شعار القوة الجوية أكبر من كل شيء".

وأشار، الى انه "وبعد العودة من أربيل، سوف يكون هناك اجتماع بين الكادر التدريبي للفريق والهيئة الادارية لمناقشة مستقبل اللاعب مع الفريق، وستكون هناك عقوبة قاسية بحق اللاعب، لأنه رفض الدفاع عن الوان الفريق في أهم مباراة بالموسم، ولا يحق للاعب الغياب عن تدريبات الفريق والمباريات الرسمية مهما كانت الظروف".

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