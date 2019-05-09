رئيس الوزراء الاردني يؤكد وجود فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي بين بلاده والعراق ومصر

2019/05/09 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز أن هناك فرصا حقيقية للتكامل الاقتصادي بين بلاده والعراق ومصر وتعزيز التجارة البينية بين الدول الثلاث .كما أكد حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع العراق ومصر خدمة للدول الثلاث ومصالحها المشتركة .وجاء حديث رئيس الوزراء الاردني خلال لقائه اليوم بالعاصمة عمان وزير التجارة والصناعة المصري […]

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