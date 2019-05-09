وزير التخطيط يرأس اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تطوير عمل المطاحن الأهلية وموافقتها للمقاييس العالمية

2019/05/09 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تطوير عمل المطاحن الأهلية وموافقتها للمقاييس العالمية، بحضور رئيس وأعضاء جمعية مطاحن العراق الأهلية، وعدد من الملاكات القيادية في وزارة التخطيط.وبين الدليمي خلال الاجتماع ، الأهمية التي تضطلع بها المطاحن في استقرار الأمن الغذائي على المستوى الوطني؛ من خلال توفيرها 90% من الإنتاج المحلي، […]

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