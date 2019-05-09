حشد الانبار يكشف عن تجوال شركات امنية اميركية في المناطق الغربية

2019/05/09 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الخميس، ان شركات امنية اميركية تتجول في المناطق الغربية دون معرفة واجبات تلك الشركات وعملها.وذكر المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “شركات امنية امريكية تتجول في المناطق الغربية من دون معرفة الاسباب تجوال هذه الشركات ومهام عملها الامني”.واضاف ان “شركات امنية متعددة […]

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