ترامب :اريد من ايران ان تتصل بي ولا انوي ان تتاذى

2019/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه يريد من ايران ان تتصل به وانه لا ينوي ان تتاذى.

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