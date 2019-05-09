التعليم توجه بعد تقديم موعد الامتحانات

2019/05/09 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم تقديم موعد الامتحانات.وذكرت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وجه رؤساء الجامعات كافة بعدم تقديم موعد الامتحانات النهائية وجعله خلال شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلبة والالتزام بالتقويم الجامعي الصادر من الوزارة والذي ينص على بدء الامتحانات النهائية للمراحل كافة ابتداءاً […]

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