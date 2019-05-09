قتيلان باشتباك بين الحشد وداعش في نينوى

2019/05/09 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بحدوث اشتباك بين عناصر من تنظيم داعش والحشد العشائري في محافظة نينوى.

وابلغ المصدر شفق نيوز بأن قوة من الحشد العشائري "نوادر شمر" اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش في عمق الجزيرة جنوب قضاء البعاج غرب الموصل.

واضاف المصدر ان الاشتباك اسفر عن مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش.

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