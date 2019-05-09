الانبار تسجل اعلى نسبة انتعاش في الزراعة بالتزامن مع تسويق الحنطة والشعير

2019/05/09 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الخميس، بان المحافظة سجلت اعلى نسبة انتعاش للواقع الزراعي للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “نسبة الانتعاش في الواقع الزراعي في عموم مدن الانبار اخذ بالتصاعد منذ اعلان تحرير مدن المحافظة ولحد الان […]

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