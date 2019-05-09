ترامب لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران.. وينتظر اتصالا

2019/05/09 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيا القادة الايرانيين إلى الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد.وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين: “لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران”.وقال إن على “القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية”.

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