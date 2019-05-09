سيناتور أمريكي يضع الحكومة ومجلس النوّاب في حرج شديد ..

2019/05/09 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ أياد السماوي كشف عضو لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور مارك روبيو مساء أمس الأربعاء عن وجود 50 ألف عسكري أمريكي في العراق , وزعم روبيو في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع تويتر ( أنّ هنالك فصائل في العراق تجّهز وتدّرب بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني , وأضاف أنّه في […]

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