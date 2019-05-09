قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مدينة الصدر

2019/05/09 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى اثر تفجير انتحاري في مدينة الصدر.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز ان "عددا من القتلى والجرحى سقطوا اثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".

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