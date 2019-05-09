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شهداء وجرحى بتفجير ارهابي لنفسه بعد محاصرته في مدينة الصدر

شهداء وجرحى بتفجير ارهابي لنفسه بعد محاصرته في مدينة الصدر

مايو 9, 2019 - 8:38 م

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بغداد/ خطوة برس

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان انتحاريا فجر نفسه بعد محاصرته في مدينة الصدر.

وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “انتحاريا فجر نفسه في مدينة الصدر بعد محاصرته، ما اوقع عددا من الشهداء والجرحى”.

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