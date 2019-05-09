2019/05/09 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا يدعون عبد المهدي لتذليل العقبات امام الشركات الاوربية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا يدعون عبد المهدي لتذليل العقبات امام الشركات الاوربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).