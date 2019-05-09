2019/05/09 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن محافظة نينوى نايف الشمري، الى تشكيل قوات الجزيرة من أبناء المحافظة لمسك المناطق الرخوة والنائية في نينوى.

وقال الشمري إن داعش وضمن مسلسل جرائمه فقد اقدم على قتل طفلين وإمرأة ورجل واصابة مختار قرية اللزاكة اصابات خطيرة في هجوم مسلح على القرية التي تبعد عن سيطرة العقرب اربع كيلومترات، مبينا ان داعش يستغل المناطق الرخوة والنائية كمنطلق للقيام بعملياته الارهابية على الابرياء

ودعا الشمري، لتشكيل قوات الجزيرة وان تضم لواءين من ابناء المحافظة وان ترتبط بالجيش العراقي لتكون قوات ساندة وماسكة للأرض في المناطق النائية والرخوة.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يدعو الى تشكيل قوات من ابناء نينوى لمسك المناطق الرخوة والنائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يدعو الى تشكيل قوات من ابناء نينوى لمسك المناطق الرخوة والنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).