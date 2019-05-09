عمليات بغداد: شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في منطقة جميلة

2019/05/09 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القيادة في بيان تلقت الغدير نسخة منه، إن "عددا من الشهداء والجرحى سقطوا أثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".وكان مصدر أمني أفاد اليوم الخميس، بأن انتحاريا فجر نفسه قرب سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد.انتهى.ص.هـ.ح.

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