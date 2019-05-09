مادورو: فنزويلا ستبذل قصارى جهدها لتتحرر من نير الدولار

2019/05/09 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مادورو: "نحن نحرر أنفسنا من الحبال التي تربطنا، ومن الابتزاز، من الدولار كآلية تسديد مالية.تجري عملية تاريخية عظيمة، عندما يقول الشعب للعالم: نعم، يمكن الإنتاج ويمكن العيش والعمل دون الدولار، ودون المنظومة المالية الأمريكية".وأشار مادورو، إلى أن السلطات الأمريكية، تلاحق في الوقت الراهن بلاده، اقتصاديا وماليا، وذلك بهدف استعمارها، وقال: "لكنهم لم يستطيعوا ولن يتمكنوا من القيام بذلك، لأننا نمر بعملية تحرر وطني...سنجعل البلاد أكثر حرية وأكثر استقلالية، لتسير على طريقها الخاص، ولكي تفكر بشكل مستقل بنفسها ولكي تقوم بما يجب أن تفعله بنفسها".وتعيش فنزويلا حاليا أزمة سياسية تصاعدت منذ كانون الثاني، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت الولايات المتحدة به، وتبعتها دول أوروبا وأمريكا اللاتينية الحليفة لها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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