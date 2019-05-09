مصدر أمني يعلن حصيلة التفجير الإنتحاري الذي في منطقة حي جميلة

2019/05/09 | 21:26

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مصدر أمني : 3 شهداء و7 مصابين حصيلة التفجير الإنتحاري الذي وقع في

منطقة حي جميلة

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