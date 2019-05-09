عمليات بغداد تعلن سقوط ضحايا بتفجير انتحاري في جميلة

2019/05/09 | 21:28

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، سقوط عدد من الضحايا بتفجير انتحاري في منطقة جميلة، شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم)، أن "تفجيرا انتحاريا بواسطة حزام ناسف، وقع مساء اليوم الخميس، في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".

وأضافت، أن "التفجير أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، دون مزيد من التفاصيل.

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، ضبط "أكبر" شُحنة مواد مهربة، خلال العام الجاري، قرب بعقوبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفارز

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تحرير طفل واعتقال خاطفه في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الرابع الت

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، الاطاحة باثنين من أبرز ناقلي "السموم البيضاء" بكمين نوعي.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا مشتركا نجح بالإطاحة باث

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