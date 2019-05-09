2019/05/09 | 21:28

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الخميس 9 مايو 2019 | 09:26 مساءً | عدد القراءات : 6

الجيش الإيراني: سندمر العدو إذا أرتكب أي حماقة

متابعة/...قال قائد القوة البریة للجیش الایراني العمید كیومرث حیدري، ان العدو یعلم بانه لو اقدم على خطوة حمقاء سنقضي على كیانه البغیض خلال فترة وجیزة".

وأضاف العمید حیدري في تصریح له الیوم الخمیس،انه "لیست المرة الأولى التي یكشف فیها العدو النقاب عن وجهه الشریر؛ ونحن منذ انتصار الثورة الاسلامیة واجهنا مؤامرات الاعداء وتمكنّا بفضل الباري تعايی والمضي على نهج الولایة من الصمود والوقوف على اقدامنا".

وشدد قائد سلاح البرّ التابع للجیش، قائلا "اننا نطمئن شعب ایران الاسلامیة العظیم بان ابناء هذا الوطن في القوات المسلحة یرصدون بكل دقة ویقظة التطورات؛ ولن یتجرأ الاعداء على القیام بای خطوة للمساس بامن بلادنا الاسلامیة العزیزة".انتهى1

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