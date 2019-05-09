القوة الجوية تتهم محسن بخذلان شعار النادي وتؤكد انها لن تقف امام رحيله

2019/05/09 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ[بغداد-اين]كد مشرف فريق الكرة بنادي القوة الجوية جاسم غلام، أن اللاعب عماد محسن، قد أستلم الدفعة الثانية من مستحقاته المالية للموسم الحالي، حاله كحال زملائه اللاعبين في صفوف الفريق.

وقال غلام في بيان للنادي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "نستغرب من تصريحات اللاعب عماد محسن حول مسحقاته المالية، اللاعب استلم الدفعة الثانية قبل أربعة أيام مع جميع لاعبي الفريق، ولكنه طالب بالدفعة الثالثة، وهذا شيء غير منطقي، لكون الادارة لا يمكن ان تسلم اللاعب الدفعة الاخيرة ولا تسلم بقية اللاعبين، علماً أن الدفعة الاخيرة تُسلم للاعبين بعد نهاية الدوري، ونحن الآن في الجولة السابعة من المرحلة الثانية".واضاف مشرف فريق كرة القوة الجوية، ان "اللاعب عماد محسن غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين ورفض السفر مع وفد الفريق إلى أربيل لخوض المباراة المهمة يوم غد الجمعة".وأوضح، أن "نادي القوة الجوية لديه تاريخه ومكانته الكبيرة، ورفض اللاعب السفر إلى أربيل رغم أستلام مستحقاته المالية، دليل على نية اللاعب بالرحيل عن أسوار الفريق، ونحنً لن نقف بوجه أذا طلب اللاعب ذلك، لأن شعار القوة الجوية أكبر من كل شيء".وأشار إلى أنه " بعد العودة من أربيل، سوف يكون هناك اجتماع بين الكادر التدريبي للفريق والهيئة الادارية لمناقشة مستقبل اللاعب مع الفريق، وستكون هناك عقوبة قاسية بحق اللاعب، لأنه رفض الدفاع عن الوان الفريق في أهم مباراة بالموسم، ولا يحق للاعب الغياب عن تدريبات الفريق والمباريات الرسمية مهما كانت الظروف".

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