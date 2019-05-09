2019/05/09 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم تقديم موعد الامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وجه رؤساء الجامعات كافة بعدم تقديم موعد الامتحانات النهائية وجعله خلال شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلبة والالتزام بالتقويم الجامعي الصادر من الوزارة والذي ينص على بدء الامتحانات النهائية للمراحل كافة ابتداءاً من تاريخ ٦/٩”.واضاف “مع اعطاء صلاحية لرؤساء الجامعات بتحديد الموعد مع عدم تضاربه مع عطلة عيد الفطر المبارك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توجه بعدم تقديم موعد الامتحانات وتحدد موعد انطلاقها) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توجه بعدم تقديم موعد الامتحانات وتحدد موعد انطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).