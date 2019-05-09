2019/05/09 | 21:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي للحبوب المخدرة في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي.
وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مروجي الحبوب المخدرة في مناطق مختلفة من قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، اسفرت الحملة عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اثنين من مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي للحبوب المخدرة في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي.
وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مروجي الحبوب المخدرة في مناطق مختلفة من قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، اسفرت الحملة عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اثنين من مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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