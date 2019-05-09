اعتقال اثنين من مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي 

2019/05/09 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي للحبوب المخدرة في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مروجي الحبوب المخدرة في مناطق مختلفة من قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، اسفرت الحملة عن […]

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