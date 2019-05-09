عشرة شهداء وجرحى حصيلة التفجير الانتحاري في منطقة جميلة

2019/05/09 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن استشهد ٣ اشخاص واصابة ٧ اخرين بالتفجير الانتحاري الذي وقع مساء اليوم في منطقة جميلة.

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