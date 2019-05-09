رئيس الوزراء لسفراء ثلاث دول أوربية: هذا موقفنا من واشنطن وطهران

2019/05/09 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، حرص العراق على اقامة علاقات تعاون مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والاقليمي والدولي، بما في ذلك

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