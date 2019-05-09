2019/05/09 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت بنسبة 1.3 مليون بالمئة في العام المنتهي في أبريل ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التضخم في فنزويلا يسجل1.3 مليون بالمئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التضخم في فنزويلا يسجل1.3 مليون بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).