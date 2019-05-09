2019/05/09 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي انقرة بتقديم كافة التسهيلات للشركات التركيه الرصينه الراغبه بالاستثمار واعاده الاعمار في عموم المحافظات .

وذكر بيان لمكتب الغزي الاعلامي حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه ، ان الامين العام التقى السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز واكد على اهميه العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، مشيرا الى ضرورة توسيع افق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصلحه الشعبين.

واضاف يلدز هنأ الامين بمنصبه الجديد، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في ملف اعادة الاعمار، مبينا رغبة انقره مساهمة شركاتها الرصينة في مشاريع اعادة الاعمار .

واشار يلدز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مايدعو الى اهميه فتح معابر حدودية جديدة تسهم في زيادة التبادل، مؤكدا استعداد شركات بلاده بتنفيذ ذلك من خلال تاهيل الطريق الذي يمتد من فيشخابور الى بغداد وصولا الى الفاو ، كما تطرق اللقاء الى ملف المياه ، وامكانية نقل الخبرات التركية الى العراق في مجال ادارة المياه.

واوضح البيان ان السفير التركي ابدى رغبة الشركات التركية الاستثمار بمجال انشاء المطارات سيما المعلن عنها والتي تشمل مطارات (الموصل ، كركوك ، ذي قار)، مجددا التزام حكومته بمقررات مؤتمر الكويت واهميه اعاده اعمار العراق.

واكد البيان بان الغزي وعد بتقديم كافة التسهيلات للشركات التركيه الرصينه الراغبه بالاستثمار واعاده الاعمار في عموم المحافظات و امكانيه الوصول الى اتفاقات مشتركة تخدم الطرفان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يلتقي السفير التركي ويبحث معه ملف المياه وتسهيلات للشركات التركية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يلتقي السفير التركي ويبحث معه ملف المياه وتسهيلات للشركات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).