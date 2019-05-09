عبد المهدي لسفراء أوروبيين: العراق ليس ضمن منظومة العقوبات الأميركية على إيران

2019/05/09 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

جدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، التأكيد على أن العراق ليس ضمن منظومة العقوبات الأميركية على إيران، مبيناً أن علاقات العراق "المتوازنة" انعكست إيجابياً على استقراره الداخلي، فيما أبدى ثلاثة سفراء أوروبيين رغبة الاتحاد الاوربي بتوسيع التعاون مع الحكومة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية" .

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "العراق يحرص على إقامة علاقات تعاون مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والاقليمي والدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وايران، وأن علاقات العراق تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم"، مبيناً أن "جولاته في دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والاوربية تصب في هذا الاتجاه".

وأضاف، أن "هذه العلاقات المتوازنة أعطت للعراق مكانته التي يستحقها إلى جانب انعكاسها الإيجابي على استقرار العراق داخلياً، مؤكداً “إيمان العراق بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات، وعدم الدخول ضمن اي محور، اضافة الى موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الامريكية على ايران"”.

وأعرب عبد المهدي، عن “ضرورة السعي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمة، واهمية ايجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار”.

من جهتهم، أعرب سفراء الدول الاوربية الثلاث عن “رغبة دول الاتحاد الوربي بتوسيع التعاون مع الحكومة العراقية ودعم برنامجها وسياستها وثقتهم برئيس مجلس الوزراء وبالخطوات التي اتبعها على الصعيد الداخلي والسياسة الخارجية”، مشيرين الى “تطابق وجهات النظر بين العراق ودول الاتحاد الاوربي حول الأزمة في المنطقة واهمية نزع فتيلها”.

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