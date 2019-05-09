2019/05/09 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..عادل عجر مدرباً لفريق عفك المشارك بالدور المؤهل للممتاز بعد اعتذاره يوم امس عن الاستمرار بمهمته بقيادة فريق الحسين

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