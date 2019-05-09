العمل: مساع لشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي مطلع 2020

2019/05/09 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان سعي الوزارة الجاد الى شمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي مطلع عام 2020

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