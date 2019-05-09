مفتش عام الداخلية يلتقي مدير عام المنافذ الحدودية ويبحث معه سبل الارتقاء بعملها

2019/05/09 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المفتش العام لزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية جمال الأسدي مع مدير عام الهيأة الدكتور كاظم العقابي سبل الأرتقاء بعملها وآليات مكافحة دخول المخدرات والبضائع الرديئة الى البلاد.وذكر بيان لمكتب المفتش العام ان المفتش العام اثنى على جهود الهيئة في الحد من دخول البضائع غير المرخصة وغير المطابقة للشروط على الرغم من قلة الإمكانات […]

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