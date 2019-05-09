جامعة كربلاء تحصد براعة اختراع

2019/05/09 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة كربلاء، اليوم الخميس، حصول فريق بحثي من جامعة كربلاء على براءة اختراع لتحسين اداء نظام التبريد لتوربينات انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات النانووقال رئيس الفريق البحثي الدكتور محمد وهاب كاظم، ان "فريقه البحثي نجح في ايجاد طريقة جديدة فعاله لتحسين نظام التبريد التوربينات الداخلة في توليد وانتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات النانو لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وخفض تكاليفها، والحفاظ على بيئة مستدامة".

وأوضح، أن "الهدف من البحث هو لتحسين الأداء الحراري والفيزيائي لريش التوربينات المقاومة للتآكل، وبالتالي زيادة كفاءتها وعمرها التشغيلي بالإضافة الى خاصية توهين الإشارات الرادارية التي تم الحصول عليها من جراء طلاء الريش بطلاء نانوي جديد".

وبين، ان "التقنية الجديدة تهدف الى دعم عملية زيادة الإنتاج وتقليل الكلف في محطات توليد الطاقة الكهربائية والتوفير في استهلاك الوقود المستعمل اضافة الى خفض نسبة التلوث والحفاظ على بيئة مستدامة وتحسين اداء التوربينات".

وتابع، ان "استخدامات ريش التوربينات ذات أهمية كبيرة في مجالات صناعية متعددة وخاصةً التي تستخدم في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، مشيراً الى ان النتائج اشارت الى تحسين المعدل الحراري للتوربين، وزيادة في كفاءته الحرارية.

وأشار الى، ان "اي تخفيض في درجة حرارة الهواء المحيط تساهم في خفض مقدار الشغل المطلوب من ضاغط التوربين مع زيادة في كثافة وكمية الهواء الداخل الى التوربين وبالتالي الى زيادة الطاقة المنتجة من التوربين، مبينا ان فريقه البحثي ضم الدكتور فرحان لفتة رشيد والمهندس شهيد مهدي طالب.



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