وصول طائرة ال B-52H إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية

2019/05/09 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اخر تحركات اساطيلها في منطقة الشرق الأوسط.

واكدت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على تويتر وصول طائرة بي اثنين وخمسين اج الاستراتيجية الأمريكية التابعة لسرب القنابل العشرين إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية وتم نشر قوة المهام القاصفة للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة استعدادا لأي طارئ.

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