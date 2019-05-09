2019/05/09 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ برشلونة يعلن إصابة سواريز وحاجته لتدخل جراحي عاجل

09/05/2019 21:39:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ بغداد/متابعة

أصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً يؤكد فيه إصابة مهاجمه لويس سواريز، بعد ساعات من الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

وأكد النادي, أن اللاعب"الدولي سواريز يعاني من إصابة في الركبة اليمنى، ويحتاج للتدخل الجراحي العاجل".

واضاف , أن "سواريز سيخضع لعملية جراحية بقيادة الطبيب الشهير "كوجات" اليوم الخميس، وتحت إشراف الجهاز الطبي بنادي برشلونة".

ولم يحدد برشلونة الفترة التي من الممكن أن يغيبها اللاعب، ولكن حالته ستحتاج لوضعها تحت الملاحظة الطبية في الفترة المقبلة.

وسجل "سواريز" في الموسم الحالي في جميع البطولات 25 هدفًا، في 49 مباراة رسمية.

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ برشلونة يعلن إصابة سواريز وحاجته لتدخل جراحي عاجل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ برشلونة يعلن إصابة سواريز وحاجته لتدخل جراحي عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).