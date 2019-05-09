2019/05/09 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الرياضية تتخوف من تكرار سيناريو اختطاف رئيس اللجنة الاولمبية الأسبق احمد الحجية و اعضاء المكتب التنفيذي في تموز 2006

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