اعتقال مسنة في كييف لارتدائها القبعة السوفيتية

2019/05/09 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لم يمر يوم النصر، في كييف بدون مشاكل وفضائح.خلال الاحتفال بالعيد في وسط العاصمة الأوكرانية، حيث اعتقلت الشرطة سيدة مسنة، لأنها رفضت خلع سيدارة (قبعة) سوفيتية عليها النجمة الحمراء.هذه النجمة الحمراء بالذات مع المنجل والمطرقة، أثارت غضب رجال الشرطة ومجموعة من القوميين المتعصبين.وقام 6 من عناصر الشرطة، بتطويق السيدة التي […]

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