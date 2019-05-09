الكشف عن حصيلة أولية لتفجير مدينة الصدر

2019/05/09 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الخميس، عن حصيلة اولية لتفجير حي جميلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وافاد المصدر لشفق نيوز بان الحصيلة الاولية للحادث بلغت 8 قتلى و10 جرحى.

وافادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى اثر تفجير انتحاري في مدينة الصدر.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز ان "عددا من القتلى والجرحى سقطوا اثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".

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