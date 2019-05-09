2019/05/09 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تضع يدها على ارض نادي القوة الجوية ( الحبيبية ) بسبب شبهات فساد شابت عملية منحها لمستثمر

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