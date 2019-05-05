طرد صحفي من عمله بعد تعليقه العنصري عن ابن ميغان ماركل والأمير هاري

2019/05/09 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طردت مؤسسة “بي بي سي” المذيع ومقدم البرامج في الإذاعة الخامسة التابعة لها، داني بيكر، بعد أن نشر تعليقا حول المولود الجديد للأمير هاري وميغان ماركل.

وانتشرت تغريدة، أزيلت لاحقا من وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت صورة لزوجين يمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس.



وكتب تعليق تحت الصورة يقول: “الطفل الملكي يغادر المستشفى”.

واتهم مستخدمو الإنترنت المذيع بيكر، البالغ من العمر 61 عاما، بأنه يسخر من أصول دوقة ساسيكس ماركل التي أصبحت أول عضو في العائلة المالكة من عرق مختلط.

واعتذر المذيع الشهير عن هفوته وأعلن أن تصرفه كان غبيا وقال: “على أي حال آرشي.



أنا آسف يا رفيق”.



وأضاف بيكر، “آسف لأن الصورة الساخرة التي نشرتها للطفل الوليد قد أثارت غضب بعضكم.



لم يخطر ببالي أن تلك الصورة ستسبب كل هذا الغضب، لأن مخي ليس مريضا”.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته أنهما سيطلقان على وليدهما الأول الذي ولد في 6 مايو الجاري إسم آرتشي ماونتباتن- ويندسور.

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